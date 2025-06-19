إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية جديدة تستهدف طهران ومناطق إيرانية أخرى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية داخل الأراضي الإيرانية، شملت العاصمة طهران ومناطق استراتيجية أخرى، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين منذ الهجوم الإسرائيلي المباغت الجمعة الماضية.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش أن "سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا سلسلة من الضربات الدقيقة على أهداف منتخبة في العاصمة طهران ومواقع أخرى في إيران"، دون أن يحدد طبيعة هذه الأهداف أو نتائج الضربات حتى الآن.

الدفاعات الإيرانية تدخل على الخط

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لما وصفته بـ"هجمات معادية إسرائيلية" استهدفت مناطق متعددة من بينها كرج وأصفهان وأجزاء من العاصمة طهران، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات قوية.

تفكيك شبكات تجسس

من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن اعتقال 18 عميلًا تابعين للموساد الإسرائيلي في مدينة مشهد شمال شرق إيران، لتورطهم في تصنيع طائرات مسيّرة هجومية وتجسسية، في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال المرتبطة بالتجسس خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

وأوضحت الوكالة أن الموقوفين "أجانب" وتم إلقاء القبض عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم داخل الأراضي الإيرانية، دون أن تكشف عن جنسياتهم أو طبيعة العمليات التي كانوا ينوون تنفيذها.

تفكيك شبكة في ياسوج

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة "تسنيم" أن الأجهزة الأمنية الإيرانية نجحت، بالتعاون بين منظمة استخبارات الحرس الثوري ودائرة الاستخبارات في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، في تفكيك "شبكة تجسس منظمة" تابعة للموساد في مدينة ياسوج جنوب غرب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الشبكة كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية تشمل توزيع منشورات ليلية وكتابة شعارات وتنظيم أعمال استفزازية داخل مدن المحافظة، بدعم من الخارج.

بحسب التقرير الإيراني، فإن أعضاء الشبكة تلقوا تمويلاً عبر العملات الرقمية، والتي حُولت إلى بطاقات هدايا بقيمة 5 ملايين تومان لكل فرد، بغرض استقطاب عناصر تخريبية محلية، وتنظيمهم ضمن خلايا صغيرة تتلقى تدريبات أمنية وعملانية.

وشملت خطط الشبكة – وفق التقرير – إقامة دورات تدريبية في عدد من المدن الإيرانية، إلى جانب مساعٍ للتواصل مع شخصيات معارضة بارزة من بينها رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق.

خلفيات أمنية للمعتقلين

وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعض المعتقلين لديهم سوابق جنائية، فيما ينتمي آخرون إلى فئات شاركت في "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد في عام 2022 على خلفية احتجاجات داخلية، وهو ما اعتبرته طهران في حينه نتاجًا "لتحريض أجنبي ممنهج".