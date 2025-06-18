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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفلات أمني في إسرائيل.. السرقات تتزايد والمستوطنون يلوذون بالملاجئ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تشهد إسرائيل حاليا موجة كبيرة من السرقات، مع تصاعد التوترات الأمنية التي تدفع بالمستوطنين إلى الاحتماء في الملاجئ.

 وقد استغل عدد من اللصوص حالة الفوضى والانشغال العام للقيام بعمليات سرقة طالت منازل ومرافق عامة، وذلك على خلفية التصعيد العسكري مع إيران.

إعلانات الشرطة وعمليات الاعتقال

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن تنفيذ سلسلة من الاعتقالات في حوادث منفصلة تتعلق بعمليات سرقة وقعت مؤخرًا، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

 وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع تكثيف الجهود الأمنية للحد من هذه الظاهرة التي تثير مخاوف الإسرائيليين.

حادثة اقتحام منزل أثناء إنذارات أمنية

في إحدى أبرز هذه الحوادث، ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من مدينة عسقلان، برفقة اثنين من القاصرين (16 عامًا) من منطقتي الضفة الغربية والقدس، بعد الاشتباه في اقتحامهم منزلاً شمال البلاد أثناء وجود سكانه في الملجأ نتيجة إطلاق إنذارات أمنية.

تفاصيل الواقعة وتحقيقات الشرطة

تعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ تقدمت به سيدة خرجت من الملجأ مؤقتًا بأمر من قيادة الجبهة الداخلية، لتفاجأ بسارق يفر من منزلها.

 وتمكنت فرقة الطوارئ المحلية من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في المكان، فيما قادت التحقيقات إلى اعتقال الآخرين لاحقًا، بعد تتبعهم بتهمة اقتحام ملجأ عام وسرقة أحد سكانه أيضًا.

وفي حادثة أخرى شهدتها مدينة هرتسليا، تم إلقاء القبض على شابين في السابعة عشرة من عمرهما أثناء محاولتهما سرقة وقود من حافلات تضررت نتيجة سقوطها في المنطقة.

بلاغات ليلية وتدخل فوري

تلقت الشرطة بلاغات ليلية تفيد بوجود أشخاص مشبوهين قرب موقع الحافلات، فتوجهت على الفور وحدات الشرطة والدوريات التطوعية إلى المكان، لتضبط الشابين وبحوزتهما صفائح مليئة بالوقود. وتم نقلهما إلى مركز شرطة غليلوت في منطقة اليركون لاستجوابهما قبل عرضهما على محكمة الأحداث.

مخاوف متصاعدة في أوساط المستوطنين

تسببت هذه الحوادث في تصاعد القلق بين صفوف المستوطنين، الذين باتوا يشعرون بانعدام الأمان حتى خلال لحظات الاحتماء من القصف. ومع تكرار السرقات، تتزايد المخاوف من أن تتحول الفوضى الأمنية إلى بيئة خصبة لجرائم إضافية.

إجراءات أمنية مشددة

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تأخذ هذه الحوادث على محمل الجد، وأنها كثفت دورياتها الأمنية لرصد أي تحركات مشبوهة والرد السريع على البلاغات. كما تعهدت بمواصلة التحقيقات وفرض القانون في جميع المناطق، رغم التحديات الميدانية.

إسرائيل التصعيد العسكري مع إيران شرطة الاحتلال الإسرائيلية انتشار السرقات في إسرائيل أخبار إسرائيل

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