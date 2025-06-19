إيران تطلق صواريخ جديدة تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها: "نظرا لرصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ستنطلق صفارات الإنذار خلال الدقائق القليلة القادمة في تل أبيب ومحيطها".

ومساء أمس، قال جيش الاحتلال إنه ضرب مواقع لتطوير الأسلحة النووية في العاصمة الإيرانية طهران.

20 هدفا عسكريا

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له" خلال الساعات الماضية، استهدفت 60 مقاتلة أكثر من 20 هدفا عسكريا بما في ذلك مواقع لتطوير الأسلحة النووية، وأخرى لإنتاج الصواريخ تابعة للنظام الإيراني في طهران".

وأضاف البيان: "طالت الغارات مواقع لإنتاج الأسلحة النووية، وأخرى مخصصة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى مواقع بحث وتطوير تابعة لمشروع تطوير الأسلحة النووية للنظام الإيراني".

وتابع البيان: "استهدفنا مصانع تُنتج مواد خام ومكونات لتجميع الصواريخ، بالإضافة إلى مواقع لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

وشدد البيان على أنه "سنواصل عملياتنا ضد مشروع تطوير الأسلحة النووية الإيراني لحماية المدنيين في دولة إسرائيل".

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، فقد أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي، إلى جانب ما لا يقل عن 1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.