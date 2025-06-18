فايننشال تايمز: بريطانيا ترفع حالة التأهب تحسبا لضربة أمريكية محتملة ضد إيران

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، نقلًا عن مصادر حكومية بريطانية رفيعة، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمر بوضع حكومته في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد منشآت نووية إيرانية، قد يُقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، ناقش فريق الأمن القومي في حكومة ستارمر، في جلسات مغلقة، تقارير استخباراتية تشير إلى أن إدارة ترامب قد تلجأ إلى استخدام قاعدة عسكرية مشتركة مع بريطانيا لتنفيذ ضربات خاطفة تستهدف مواقع إيرانية ذات طابع نووي.

وفي سياق متصل، أفادت تايمز أوف إسرائيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية مركّزة استهدفت نحو 20 موقعًا في العاصمة الإيرانية طهران، بينها منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي ومرافق لإنتاج الأسلحة الدقيقة.