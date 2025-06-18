جيش الاحتلال: 60 مقاتلة نفذت هجمات على 20 موقع نووي وعسكري داخل إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه شنّ سلسلة من الهجمات الجوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن العملية استهدفت قدرات النظام الإيراني على تطوير برنامجيه النووي والصاروخي.

وقال المتحدث باسم الجيش إن "60 مقاتلة إسرائيلية أنهت قبل قليل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 20 هدفًا عسكريًا عالي الأهمية في عمق الأراضي الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "من بين المواقع المستهدفة منشآت لإنتاج أسلحة، وأجهزة طرد مركزي، ومواقع تطوير مرتبطة بمشروع الأسلحة النووية الإيرانية".

وأضاف الجيش أن "الغارات طالت أيضًا مصانع لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الصواريخ، ومواقع لتجميع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية"، معتبرًا أن هذه المواقع تُستخدم بشكل مباشر في تمكين طهران من توسيع عمليات تخصيب اليورانيوم بهدف إنتاج أسلحة نووية.

وأكد الجيش أن هذه العملية تأتي في إطار سياسة معلنة لإحباط أي تقدم في قدرات إيران النووية والعسكرية، مضيفًا: "سنواصل إلحاق الضرر بالبنية التحتية العسكرية والنووية للنظام الإيراني، ولن نسمح بتهديد أمن إسرائيل والمنطقة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الهجمات أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.