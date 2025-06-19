الصين تجلي رعاياها في إسرائيل عبر مصر اعتبارا من الجمعة

قالت السفارة الصينية لدى إسرائيل في إشعار إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من يوم الجمعة.

وأوضحت أنه سيجري إجلاء الرعايا الصينيين عبر معبر طابا الحدودي مع مصر بالحافلات، على بعد حوالي 360 كيلومترا من تل أبيب.

وحذرت السفارة من أن "الصراع الإسرائيلي الإيراني يتصاعد، مع تزايد عدد القتلى، ولا يُمكن استبعاد احتمال تفاقمه".

قلق شديد

وأمس، قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانج يي أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أن "سلوك إسرائيل المتمثل في تجاهل القانون الدولي والقواعد الدولية تسبب في توتر الوضع في الشرق الأوسط بشكل مفاجئ، وتشعر الصين بقلق شديد من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة".

وفي مكالمة هاتفية منفصلة مع وزير خارجية سلطنة عمان الأربعاء، قال وانج إن بلديهما "لا يمكنهما الوقوف مكتوفي الأيدي وترك المنطقة تنزلق إلى هاوية مجهولة"، بحسب ما ذكرت الخارجية الصينية.

والثلاثاء، حثت السفارة الصينية في طهران مواطنيها على مغادرة البلاد عبر المعابر البرية، في أسرع وقت ممكن، مع تصاعد الخطر الداهم من الضربات الإسرائيلية.

وأفادت السفارة الصينية لدى إيران، بضرورة مغادرة مواطنيها البلاد "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.