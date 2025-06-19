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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
أحمد قاسم

أعربت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، عن إدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، محذرة من أنها قد تمهّد الطريق لانفجار "حرب شاملة جديدة" في منطقة الشرق الأوسط، في أول تعليق رسمي لها على التصعيد المتواصل بين تل أبيب وطهران.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن وزارة الخارجية في بيونج يانج وصفت العمليات الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ لسيادة دولة ذات سيادة وجريمة ضد الإنسانية"، معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل لا يمثل فقط عدوانًا مباشرًا على إيران، بل تهديدًا صريحًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

 دعم من الغرب

وفي لهجة هجومية شديدة، أشار بيان الخارجية الكورية الشمالية إلى أن "الوضع الراهن يُظهر للعالم بشكل واضح أن إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة والغرب، ما هي إلا كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، وتتحمل مسؤولية مباشرة عن تدمير السلام والأمن العالميين".

وأضاف البيان أن "تصرفات إسرائيل لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وتندرج ضمن إطار سياسة الغطرسة التي تمارسها بعض الدول ضد من يعارضون هيمنتها".

دعوة لتضامن دولي مع إيران

ودعت كوريا الشمالية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني"، معتبرة أن الصمت تجاه الضربات الإسرائيلية سيشجع مزيدًا من الاعتداءات ويؤدي إلى مزيد من الفوضى في النظام العالمي.

يأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل بعد سلسلة من الضربات العسكرية المتبادلة، وسط قلق عالمي من انزلاق الوضع إلى حرب إقليمية شاملة، خاصة بعد مؤشرات على تحركات عسكرية أمريكية وتحذيرات من أطراف دولية متعددة.

كوريا الشمالية كيم جونج أون إيران إسرائيل ترامب

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