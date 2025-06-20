الإسرائيليون ينزفون في الشوارع.. ماذا حدث في دولة الاحتلال بعد القصف الإيراني ؟

كشف سلطات دولة الاحتلال أن القصف الإيراني الأخير، تسبب في إصابة العشرات ومقتل إمرأة بعدما تملك الخوف منها إثر إطلاق صافرات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.

إصابات إسرائيلية جراء القصف الإيراني

وأفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بإصابة ما لا يقل عن 23 شخصًا، وكان من بين المصابين بجروح خطيرة فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، ورجلان يبلغان من العمر 54 و40 عاما، بعد أن أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ.

وقالت نجمة داوود الحمراء إن امرأة توفيت في مدينة كرميئيل الشمالية إثر إصابتها بنوبة قلبية داخل ملجأ، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

الإسرائيليون ينزفون في الشوارع

ووصف المسعفون وشهود العيان مشاهد لأشخاص ينزفون في الشوارع، بعد إرسالهم إلى عدة أحياء في شمال إسرائيل.

وقالت إيران إن الهجوم الأخير استهدف "أهدافًا عسكرية وصناعات دفاعية ومراكز قيادة" في إسرائيل، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وتواصلت الهجمات بين إيران وإسرائيل، حيث شن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة هجوما على شمال دولة الاحتلال أسفر عن إصابة العشرات ومقتل إمرأة بعد خوفها من صفارات الإنذار التي انطلقت في كل المناطق الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أنه في أعقاب إطلاق النار من إيران؛ قتلت إمرأة تبلغ من العمر 51 عامًا نتيجة “سكتة قلبية” داخل ملجأ كرميئيل.