قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات بالتخصصات النادرة بالقانون
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة ورياح نشطة على هذه المناطق
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع "فوردو" النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة
أستراليا تغلق سفارتها في طهران
أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس
مسؤول أمريكي: ويتكوف تواصل مع عراقجي بشأن خفض التصعيد
جنرال إيراني: أمريكا لن تخترق منشأة فوردو النووية
ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو
المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأُردية
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من إيران في منطقة حيفا
موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم وقف إطلاق النار.. طائرة إسرائيلية مسيّرة تستهدف منطقة حولا جنوبي لبنان

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، عن استهداف جديد نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة حولا الواقعة ضمن قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، جنوب نهر الليطاني، على مقربة مباشرة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دون أن تُعلن أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف المستهدف أو حجم الخسائر.

يأتي هذا التطور بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرجوز بقضاء النبطية فجر الخميس، وأسفرت عن مقتل عنصر تابع لحزب الله، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اندلاع نيران في موقع الغارة، وسط تجمّع عدد كبير من الأهالي في محيط الانفجار.

إسرائيل تواصل هجماتها رغم اتفاق التهدئة

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على مناطق لبنانية عدّة، خصوصًا في الجنوب، مدعية أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية بعد ما لحق به من خسائر خلال المواجهات الأخيرة، والتي أضعفت بنيته القيادية ومراكزه الحيوية.

وبحسب بنود الاتفاق، فقد تم الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني التي تبعد نحو 30 كيلومترًا عن الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة "يونيفيل" في هذه المنطقة الحدودية.

إسرائيل تهدد بضربات جديدة حال عدم نزع السلاح

في المقابل، يُلزم الاتفاق إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها داخل جنوب لبنان خلال التصعيد العسكري، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أكدت في أكثر من مناسبة، أن عملياتها العسكرية ستستمر إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل.

وفي هذا السياق، كانت إسرائيل قد وجهت تهديدات مباشرة في الأسبوع الماضي باستمرار شنّ الضربات الوقائية في لبنان، معتبرة أن غياب الحسم مع الحزب سيقود إلى عودة التهديد الأمني للحدود الشمالية.

لبنان حزب الله إسرائيل جنوب لبنان حولا الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

رغم وقف إطلاق النار.. طائرة إسرائيلية مسيّرة تستهدف منطقة حولا جنوبي لبنان

ارشيفي

الرئيس السابق للحرس الثوري : جميع المواد المخصبة تم نقلها في أماكن آمنة

ارشيفي

إيران.. تعيين مجيد خادمي رئيسا لجهاز استخبارات الحرس

بالصور

ما ترميش نواة المشمش .. اعرف فوائدها المذهلة

نواة المشمش
نواة المشمش
نواة المشمش

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد