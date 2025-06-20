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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دول الترويكا الأوروبية تحذر: لا غرض مدنيا لنووي إيران

دول الترويكا الأوروبية وإيران
دول الترويكا الأوروبية وإيران
مريم هاني

أعربت دول الترويكا الأوروبية، والمكونة من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عقب انتهاء جولة المفاوضات الأوروبية الإيرانية في جنيف مساء الجمعة، عن مخاوفها المتزايدة بشأن توسع البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن البرنامج "لا يخدم أي غرض مدني موثوق".

وشددت دول الترويكا على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا على الإطلاق، مرحبة في الوقت ذاته بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى إحياء مسار التفاوض مع طهران.

وأكد البيان استعداد الترويكا الأوروبية للقاء إيران مجددًا في المستقبل، في إطار المساعي الدبلوماسية لحل الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي، والذي يثير مخاوف متزايدة في الأوساط الدولية بشأن أبعاده العسكرية المحتملة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات له عقب انتهاء جولة المفاوضات الأوروبية الإيرانية في جنيف، مساء الجمعة، أن طهران ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشددًا على أن قدرات إيران الدفاعية "غير قابلة للتفاوض".

وطالب الوزير، المجتمع الدولي، بالتحرك؛ لوقف ما وصفه بـ"العدوان والجرائم الإسرائيلية"، مبديًا قلق بلاده إزاء "عدم التنديد الدولي بالهجمات الإسرائيلية الشنيعة".

وجدد الوزير تأكيده على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إن "برنامجنا النووي سلمي بالكامل، ونلتزم بكل المعايير الدولية ذات الصلة".

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، وصف الوزير الإيراني المفاوضات التي جرت مع الأوروبيين في جنيف بأنها "محترمة وجدية"، وأعرب عن استعداد بلاده للانخراط مجددًا في الخيار الدبلوماسي.

كما أعلن دعم إيران لاستمرار المناقشات مع الأطراف الأوروبية، كاشفًا عن الاستعداد لعقد جولة مفاوضات جديدة قريبًا.

وأكد أهمية وقف "العدوان الإسرائيلي" فورًا، محذرًا من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة.

دول الترويكا الأوروبية البرنامج النووي الإيراني إيران الولايات المتحدة طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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