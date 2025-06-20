خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي.. إسرائيل وإيران تتعهدان بمواصلة القتال

اشتبك سفيرا إيران وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، متبادلين الاتهامات بانتهاك القانون الدولي ومتعهدين بمواصلة حملاتهما.

ومع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران أسبوعه الثاني، عقد المجلس اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع.

وصرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، بأن إيران ستواصل "ممارسة حقها في الدفاع عن النفس" طالما دعت الحاجة، متهمًا إسرائيل وحلفاءها بانتهاك القانون الدولي بمهاجمة إيران، داعيًا المجلس إلى اتخاذ إجراء.

واتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي ألقى الكلمة مباشرة بعد إيرفاني، السفير الإيراني بـ"لعب دور الضحية"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال دانون: "لن تتوقف إسرائيل ليس حتى يتم تفكيك التهديد النووي الإيراني، ليس حتى يتم نزع سلاح آلتها الحربية، ليس حتى يكون شعبنا وشعبكم آمنين"، مضيفًا أن هجوم إسرائيل شُن في "الفرصة الأخيرة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الصراع بين البلدين قد يتصاعد بسرعة، وحث على ضبط النفس.

وقال: "إن توسع هذا الصراع قد يشعل نارًا لا يمكن لأحد السيطرة عليها. أناشد إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة".