رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران لم تصنع أسلحة نووية

قدمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد شهادتها أمام الكونجرس الأمريكي بمارس الماضي حول البرنامج النووي الإيراني،وقالت جابارد بإن إيران لا تصنع أسلحة نووية.

رئيسة الاستخبارات الأمريكية إيران لاتمتلك سلاح نووي

وخلال تطورات الحرب الإسرائيلية ضد إيران سأل أحد الصحفيين الرئيس الأمريكي ترامب خلال قمة مجموعة السبع عن سبب الدعم الأمريكي لإسرائيل بحربها ضد إيران،وتوفير السلاح لها بينما قالت رئيسة الاستخبارات الأمريكية بإن إيران لاتمتلك سلاح نووي،وهو السبب المباشر الذي يعلن عنه نتنياهو باستمرار الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

ترامب لا أهلتم لما قالته جابارد

ليقول ترامب للصحفي بإنه لايهتم لما قالته رئيسة الاستخبارات،وإنه يعتقد بإن الإيرانيين قريبيون من تصنيع سلاح نووي حسب فوكس نيوز الأمريكية.

وكانت تدعو قمة مجموعة السبع بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران،وتحقيق التهدئة لاحتواء الصراع بالمنطقة عبر السُبل الدبلوماسية،والمفاوضات،وقال الرئيس الفرنسي بإن ترامب غير رأيه حول المفاوضات عندما ترك القمة بشكل مفاجئ.

وبوقت سابق حذر السيناتور الأمريكي بريني ساندرز من سير الولايات المتحدة وراء أكاذيب نتنياهو منذ عام 2002 حول امتلاك العراق سلاح نووي واتضح إنها لا تمتلك ويمارس نتنياهو الكذب الآن بوجود أسلحة نووية في إيران،وناشد ساندرز الرئيس الأمريكي ترامب بعدم المشاركة في حرب ضد طهران.