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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائبة أمريكية: المرضى فقط من يدعمون ترامب

النائبة الأمريكية ياسمين كروكيت عن ولاية تكساس
النائبة الأمريكية ياسمين كروكيت عن ولاية تكساس
محمد عبد المعز

انتقدت النائبة الأمريكية ياسمين كروكيت، سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك، وقالت إن “المرضى فقط من يدعمون فكر ترامب”، وذلك بحسب “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأشارت كروكيت إلى أن المرض العقلى بات منتشرا بين أواسط الشعب الأمريكي بسبب دعمهم لقرارات ترامب.

وأضافت أن قلبها انفطر؛ عندما انتشرت قوات الحرس الوطني، وقوات من الجيش الأمريكي في مقاطعة لوس أنجلوس، والذين تعاملوا بعنف مع المتظاهرين من المهاجرين.

وتنتمي كروكيت للحزب الديمُقراطي، بينما الرئيس الأمريكي ترامب عضوا في الحزب الجمهوري وجاء منه رئيسا لأمريكا.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه أمر الحرس الوطني، وقوات المارينز، بالانتشار في لوس أنجلوس؛ لمنع احتراق المدينة، وحفظ الأمن في ولاية كاليفورنيا.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى محاكمة حاكم ولاية كاليفورنيا “جافين نيوسوم”؛ لعدم نشر قوات الشرطة الأمريكية المقدرة بـ 24 ألفا، لمواجهة الاحتجاجات العنيفة التي دمرت الممتلكات العامة وأحرقت السيارات.

النائبة الأمريكية ياسمين كروكيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرضى المهاجرين

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