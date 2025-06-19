البيت الأبيض: ترامب تلقى إحاطة عن العملية الإسرائيلية اليوم

أفادت شبكة "إي بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى اليوم ​إحاطة استخباراتية​ في غرفة العمليات حول العمليات ضد ايران.

شركات الطيران الأمريكية

أعلنت شركات الطيران الأمريكية تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بسبب الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ أسبوع.

وعلقت الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى قطر، كما علّقت الخطوط الجوية المتحدة رحلاتها اليومية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة التطورات في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته شبكة إيه بي سي نيوز.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة في بيان لها يوم الخميس: "بسبب الصراع في المنطقة، تم إيقاف رحلات يونايتد اليومية بين نيوارك ودبي (DXB) مؤقتًا".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن نظام الدفاع الإيراني "يعترض حاليًا" طائرات إسرائيلية بدون طيار فوق طهران.

قصف مستشفى سوروكا

وفي حديثه بمستشفى سوروكا في بئر السبع، سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نوايا دونالد ترامب، وما إذا كانت إسرائيل تتوقع انضمام الرئيس إلى حملة القصف ضد إيران.

قال نتنياهو في المستشفى: "هذا قرار يعود للرئيس ترامب، ولكن يُمكنني أن أؤكد لكم أنهم يُقدمون بالفعل مساعدة كبيرة، لأنهم يُشاركون في حماية سماء إسرائيل ومدنها".