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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التشيك تغلق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بشكل مؤقت

التشيك
التشيك
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية إغلاق السفارة التشيكية في العاصمة الإيرانية طهران بشكل مؤقت نظرا للحرب الإيرانية الإسرائيلية .

وفي وقت سابق ، أعلنت دولة التشيك، عن تنظيمها لرحلات جوية لإجلاء مواطنيها من داخل الاحتلال الإسرائيلي.


وطالبت وزارة الخارجية التشيكية - في منشور لها على منصة "إكس" ، مواطنيها الراغبين في العودة بتسجيل البيانات الخاصة بهم في السفارة التشيكية بتل أبيب.

كما أصدرت تحذيرات سفر جديدة ونصحت بعدم التوجه إلى إسرائيل بسبب الحرب المستمرة مع إيران.

وشن الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، عملية قصف ضخمة بأكثر من ٢٠٠ طائرة استهدفت منشآت حساسة ، وبنى تحتية متطورة في إيران واغتالت طبار قادة الجيش والحرس الثوري، وهو ما أدى إلى رد إيراني حاسم متواصل منذ ٤ أيام. 

التشيك وزارة الخارجية التشيكية السفارة التشيكية إيران طهران

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