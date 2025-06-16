بسبب الصواريخ الإيرانية.. التشيك تجلي مواطنيها من إسرائيل

أعلنت دولة التشيك، عن تنظيمها لرحلات جوية لإجلاء مواطنيها من داخل الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت وزارة الخارجية التشيكية - في منشور لها على منصة "إكس" ، اليوم مواطنيها الراغبين في العودة بتسجيل البيانات الخاصة بهم في السفارة التشيكية بتل أبيب.

كما أصدرت تحذيرات سفر جديدة ونصحت بعدم التوجه إلى إسرائيل بسبب الحرب المستمرة مع إيران.

ونظرا لإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في الوقت الحالي، ينصح المسافرون بالبقاء على اتصال بشركات الطيران ومتابعة تحديثات الرحلات.. ولا يزال من الممكن مغادرة إسرائيل برا.

وشن الاحتلال يوم الجمعة الماضي، عملية قصف ضخمة بأكثر من ٢٠٠ طائرة استهدفت منشآت حساسة ، وبنى تحتية متطورة في إيران واغتالت طبار قادة الجيش والحرس الثوري، وهو ما أدى إلى رد إيراني حاسم متواصل منذ ٤ أيام.