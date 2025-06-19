إيران تعلن اعتراض طائرات إسرائيلية بدون طيار فوق طهران

أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن نظام الدفاع الإيراني "يعترض حاليًا" طائرات إسرائيلية بدون طيار فوق طهران.

وفي حديثه بمستشفى سوروكا في بئر السبع، سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نوايا دونالد ترامب، وما إذا كانت إسرائيل تتوقع انضمام الرئيس إلى حملة القصف ضد إيران.

قال نتنياهو في المستشفى: "هذا قرار يعود للرئيس ترامب، ولكن يُمكنني أن أؤكد لكم أنهم يُقدمون بالفعل مساعدة كبيرة، لأنهم يُشاركون في حماية سماء إسرائيل ومدنها".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصاب صاروخ إيراني قاعدة ناطحة سحاب في شارع جابوتنسكي في رمات جان، بالقرب من وسط تل أبيب، وعلى بُعد حوالي 200 متر من بورصة الألماس في المدينة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن ما لا يقل عن 240 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية صباح الخميس.

وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أن إيران استخدمت صاروخًا متعدد الرؤوس في هجومها، مما يشكل تحديًا جديدًا لدفاعاته، فبدلًا من الاضطرار إلى تعقب رأس حربي واحد، يمكن للصواريخ متعددة الرؤوس أن تشكل تحديًا أكثر صعوبة لأنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية الإسرائيلية.