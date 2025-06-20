وزير الدفاع الإيطالي: لن نشارك في حرب ضد إيران

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الجمعة في حوار تلفزيوني بإن روما لن تشارك بإرسال طائرات عسكرية أو توجيه ضربات عسكرية لإيران خلال الحرب الإسرائيلية التي اندلعت حديثا ذلك في إطار الرؤية الأوروبية التي يقودها الرئيس الفرنسي ماكرون في التعامل مع إسرائيل بإنها دولة معتدية على الدولة الإيرانية مع الدعوة للتهدئة واحتواء الصراع.

وإندلعت الحرب الإسرائيلية ضد إيران بقرار مفاجئ من نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لمنشآة نطنز النووية واغتيال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري والعلماء النوويين وتقدمت طهران بمذكرة لمجلس الأمن الدولي حول الاعتداء الإسرائيلي المنتهك لسيادة الدولة الإيرانية وبدأت إيران الرد على إسرائيل بإطلاق صواريخ باليستية استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية ومعهد وايزمان للأبحاث النووية عقب توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بجعل إسرائيل تندم على أفعالها بمهاجمة إيران.