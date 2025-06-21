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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة .. ونتنياهو يذكره التاريخ بالعار

أردوغان
أردوغان
أحمد قاسم

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بارتكاب "فظائع ممنهجة" ضد المدنيين في قطاع غزة، في الوقت الذي حذر فيه من تداعيات خطيرة للهجمات المتواصلة على إيران، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد المتسارع في المنطقة.

وأكد أردوغان في كلمته خلال مشاركته في فعاليات منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول أن إسرائيل نفذت خلال الحرب الدائرة على غزة أكثر من 700 هجوم استهدف المستشفيات والطواقم الطبية.

وأضاف أن "أكثر من 1000 من الكوادر الطبية قتلوا، وعدد كبير من الأطباء تم اعتقالهم"، بينما توفي عدد من المرضى نتيجة قصف المستشفيات أو بسبب نقص العلاج والرعاية الصحية. ووصف هذه الممارسات بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، محملًا المسؤولية الكاملة لحكومة نتنياهو في هذه الفظائع.

تحذير من التصعيد مع إيران

من جانب آخر، حذر أردوغان  من خطورة تصاعد النزاع العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن الوضع يقترب سريعًا من "نقطة اللاعودة"، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة وتصاعد التوترات في المنطقة. 

وأكد أردوغان أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى كارثة تمتد آثارها المدمرة ليس فقط على الشرق الأوسط، بل تطال أوروبا وآسيا لسنوات طويلة قادمة إذا لم يتم التدخل لوقف هذا المسار الخطير.

 وأضاف: "من الضروري رفع اليد عن الزناد قبل وقوع المزيد من الدمار وسفك الدماء وسقوط ضحايا مدنيين وكارثة مروعة قد تؤثر على منطقتنا وكذلك على أوروبا وآسيا لسنوات قادمة".

إسطنبول تستضيف اجتماعات حاسمة لمناقشة الأزمة

وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تستعد فيه إسطنبول لاستضافة اجتماع مهم لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي نهاية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بأن تتصدر الأزمة المستمرة بين إيران وإسرائيل جدول أعمال المباحثات.

 ومن بين الشخصيات البارزة المتوقع مشاركتها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يقود في الوقت ذاته وفد بلاده إلى محادثات جنيف بشأن الأزمة النووية الإيرانية.

أردوغان تركيا غزة إسرائيل إيران ترامب

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