زلزال يضرب إيران قرب منشأة فوردو النووية

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة بوقوع زلزال في محافظتي طهران وقم التي تقع فيها منشأة فوردو النووية.

زلزال يضرب إيران

وأبلغت إيران أن الزلزال بلغت قوته 5.22 درجة على مقياس ريختر، في الوقت نفسه، وردت أنباء عن هجوم على موقع دفاع جوي إيراني يُدعى "مغار" في محافظة بهماي جنوب غرب إيران.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية

يأتي ذلك في ظل دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية أسبوعها الثاني، حيث شن جيش الاحتلال عدوانا ضد طهران الجمعة الماضية تسبب في مقتل كبار قادة الجيش الإيراني، إلى جانب عدد من علماء الذرة لترد طهران بشن هجمات صاروخية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين.

وبالأمس استهدف إيران مستشفى سوروكا، وقال الحرس الثوري الإيراني إن هناك منشأة عسكرية تحت المستشفى.