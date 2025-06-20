حادث مروع.. طيار يضحي بحياته لتفادي دهس سلحفاة

كشفت الهيئة الوطنية لسلامة النقل الأمريكية أن الطيار الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية نورث كارولاينا مطلع هذا الشهر، كان يحاول تجنب دهس سلحفاة ظهرت على مدرج الإقلاع لحظة الهبوط، ما أدى إلى فقدان السيطرة وتحطم الطائرة.

ووفقًا للتقرير الأولي الصادر عن الهيئة، فإن الحادث وقع يوم 3 يونيو الجاري بالقرب من مطار شوغر فالي في منطقة موكسفيل، وأدى إلى وفاة الطيار وراكب آخر، وإصابة راكب ثالث بجروح خطيرة.

وجاء في التقرير أن موظفًا في برج المراقبة بالمطار رصد السلحفاة على المدرج، وأبلغ الطيار عبر الاتصال اللاسلكي. بعد ذلك، هبطت الطائرة على بعد نحو 1400 قدم من بداية المدرج (الذي يبلغ طوله الإجمالي 2424 قدمًا)، ثم قام الطيار برفع العجلة اليمنى الرئيسية للطائرة لتفادي دهس السلحفاة.

وأوضح التقرير أن الطيار بعد رفع العجلة قام بزيادة سرعة المحرك وأقلع مجددًا، في محاولة لاستعادة توازن الطائرة. إلا أن أحد العمال في نهاية المدرج أفاد بأنه شاهد أجنحة الطائرة تتمايل يمينًا ويسارًا قبل أن تقلع مجددًا، ثم سمع صوت اصطدام قوي وتصاعد دخان كثيف.

وتحطمت الطائرة في منطقة غابات كثيفة تبعد نحو 255 قدمًا عن نهاية المدرج، واشتعلت فيها النيران فورًا. وأفادت السلطات أن هيكل الطائرة بقي شبه سليم، باستثناء بعض القطع الصغيرة التي جرفتها المياه إلى جدول قريب. وعثر على الطائرة وهي مائلة على جانبها الأيسر، والجناح الأيسر مطوي أسفل جسم الطائرة، بينما انحنى الجناح الأيمن نحو الذيل.

وأكدت الهيئة أن هذا التقرير الأولي يقتصر على الحقائق الميدانية التي جمعت بعد الحادث، دون الخوض في تحديد الأسباب النهائية للتحطم، والتي سيجري تحليلها لاحقًا ضمن التقرير الكامل المتوقع صدوره بعد أشهر.