إيران تبث مشاهد انطلاق الصواريخ صباح الجمعة صوب إسرائيل

بثت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الجمعة، مشهد انطلاق الصواريخ الإيرانية متعددة الرؤوس والفرط صوتية التي أصابت أهدافها بدقة باستهداف منشآت أمنية إسرائيلية، وأُصيب 14 إسرائيليا بإصابات بالغة وبعضها حرجة.

وخلال تحدث نتنياهو لوسائل الإعلام صباح اليوم عندما كان يزور منطقة إسرائيلية مدمرة بسبب الصواريخ الإيرانية، سقط صاروخ بالقرب من المنطقة المتواجد بها، وشعر نتنياهو بالقلق والخوف الشديد عندما سمع دوى الانفجار والتفت للوراء ليتأكد أن الأمر بعيد عنه.

واندلعت الحرب الإسرائيلية بقرار من نتنياهو بشكل مفاجئ ضد إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللسيادة الإيرانية، وارتكبت إسرائيل هجمات إرهابية وترقى لجرائم حرب خلال هجماتها على طهران. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ومن أبرز الهجمات الإسرائيلية كانت استهداف مبنى التلفزيون الإيراني وتعرض بعض الصحفيين الإيرانيين للقـ تل بالإضافة لاستهداف المستشفيات الإيرانية، ما أدى لسقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتقوم الإدارة الإيرانية بالرد بشكل مماثل على كل الأفعال الإسرائيلية منذ شن إسرائيل هجماتها المفاجئة.