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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل : الضربات على إيران أخّرت برنامجها النووي سنوات

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الضربات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ضد أهداف إيرانية ساهمت بشكل كبير في تأخير المشروع النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات حققت "نتائج بالغة الأهمية" وفق تعبيره.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نُشرت السبت، أكد ساعر أن العمليات الإسرائيلية استهدفت مواقع حساسة تتعلق بتطوير القدرات النووية لدى إيران، مضيفًا: "أخرنا لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية".

وجاءت تصريحات ساعر بعد أسبوع من التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل هجمات استهدفت منشآت نووية وعسكرية في مناطق عدة داخل إيران، أبرزها منشآت في نطنز وطهران، بالإضافة إلى مراكز أبحاث ومواقع لتطوير الصواريخ.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وعندما سُئل عن وضع قدرات إسرائيل الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية، أجاب نتنياهو: "نحن نضرب منصات إطلاق الصواريخ، ليس مهماً كثيراً عدد الصواريخ التي يملكونها، ما يهم هو عدد المنصات"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي زعم، الأربعاء، أنه دمر قرابة 40% من منصات الصواريخ الإيرانية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

إضعاف إيران

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون وإقليميون لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تهدف إلى ما هو أبعد من تدمير أجهزة الطرد المركزي النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسعى إلى تحطيم أسس الحكم الذي يقوده المرشد علي خامنئي وتركه على شفا الانهيار.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد إضعاف إيران بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية بشأن التخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وقال أحد كبار المسؤولين الإقليميين لـ"رويترز"، إن "الحملة تركز على استنزاف قدرة النظام على استعراض القوة والحفاظ على التماسك الداخلي".

ووسعت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية أهدافها لتشمل مؤسسات حكومية مثل مقرات الشرطة والتلفزيون الحكومي في طهران. وتخطط حكومة نتنياهو لأسبوعين على الأقل من الضربات الجوية المكثفة، وفقاً لأربعة مصادر حكومية ودبلوماسية، رغم أن الوتيرة تعتمد على المدة التي يستغرقها القضاء على مخزون الصواريخ الإيرانية والقدرة على إطلاقها.

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