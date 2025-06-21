الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد | فيديو

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب.

وأفادت وكالة “مهرر” بأن الدفاعات الجوية تعاملت أيضًا مع أهداف معادية في سماء العاصمة طهران، وسط أجواء من التوتر والترقب.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات متتابعة قادمة من شرق طهران، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف وُصفت بـ"المعادية" في الأجزاء الشرقية والوسطى من العاصمة.

ولم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة عن طبيعة الأهداف التي تم اعتراضها أو الأضرار الناجمة عنها.

انظمة الدفاع الجوي الايرانية تحاول اعتراض المقذوفات الاسرائيلية في سماء مشهد على الحدود الشرقية لايران مع افغانستان وتركمانستان. pic.twitter.com/ZDvi66srtw — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 20, 2025

ويأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، والذي تصاعد خلال الأيام الماضية إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تبادل الضربات المباشرة بين الطرفين.

الحرس الثوري يواصل تنفيذ موجات “الوعد الصادق 3”

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق الجمعة عن إطلاق الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 3"، وهي العملية العسكرية المركبة التي تشمل هجمات صاروخية وطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية. وتُعتبر هذه العملية امتدادًا للرد الإيراني على الهجمات التي نفذتها إسرائيل مؤخرًا داخل الأراضي الإيرانية، والتي طالت مواقع عسكرية وأمنية حساسة.

وأكدت مصادر إيرانية أن الضربات الصاروخية والمُسيّرة استهدفت مواقع عسكرية حيوية داخل إسرائيل، وذلك في إطار ما تصفه طهران بحق "الدفاع المشروع" عن النفس والرد على "العدوان الإسرائيلي".

وفي المقابل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن 17 شخصًا أصيبوا نتيجة سقوط صواريخ إيرانية على عدة مناطق داخل إسرائيل، في أحدث حصيلة للضحايا المدنيين والعسكريين على الجانب الإسرائيلي منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

ويُشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين إيران وإسرائيل، بعدما شنت تل أبيب ضربات جوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، كان أبرزها الهجوم على منشأة نطنز النووية، ما دفع طهران للرد عبر عمليات عسكرية وصفتها بـ"الواسعة والمنظمة".

وتصاعدت التحذيرات الدولية خلال الساعات الماضية من احتمال توسع دائرة الصراع ليشمل أطرافًا أخرى إقليمية ودولية. وأعربت عدة عواصم غربية عن قلقها البالغ من استمرار العمليات العسكرية المتبادلة، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة.