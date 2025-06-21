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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن بدء موجة 18من عملية "الوعد الصادق-3"

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن بدء الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد  الصادق-3" ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن بيان أصدره الحرس الثوري قوله: "الموجة الـ 18 استهدفت مراكز دعم عملياتية إسرائيلية".

وأضاف البيان: "صواريخنا الدقيقة أصابت أهدافها المحددة في إسرائيل وقد استخدمنا مسيرات "شاهد 136" خلال الهجوم الأخير على إسرائيل".

وتابع: "ستستمر العمليات الصاروخية المشتركة مع المسيرات بشكل مستمر وهادف ضد الكيان الصهيوني".

تدمير منصات الإطلاق

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وعندما سُئل عن وضع قدرات إسرائيل الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية، أجاب نتنياهو: "نحن نضرب منصات إطلاق الصواريخ، ليس مهماً كثيراً عدد الصواريخ التي يملكونها، ما يهم هو عدد المنصات"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي زعم، الأربعاء، أنه دمر قرابة 40% من منصات الصواريخ الإيرانية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

إضعاف إيران

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون وإقليميون لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تهدف إلى ما هو أبعد من تدمير أجهزة الطرد المركزي النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسعى إلى تحطيم أسس الحكم الذي يقوده المرشد علي خامنئي وتركه على شفا الانهيار.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد إضعاف إيران بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية بشأن التخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

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