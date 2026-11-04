انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ24 لطب الأسنان جامعة الإسكندرية

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات مؤتمر الإسكندرية الدولي الرابع والعشرين لطب الأسنان 2026، الذي تنظمه كلية طب الأسنان بالجامعة على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار «حيث يلتقي طب الأسنان بالابتكار»، بمشاركة 21 خبيرًا مصريًا و45 خبيرًا دوليًا من 19 دولة، لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية والتطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال طب الفم والأسنان، واستعراض سبل مواجهة التحديات المستجدة، وتطوير الممارسات التعليمية والبحثية والإكلينيكية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد معتز خميس، عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، والدكتورة هند حنفي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة منى غنيم، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالعلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أهمية انعقاده دوريًا باعتباره منصة لتبادل الخبرات بين الباحثين الشباب والخبراء، وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية. وأشاد بدور الطب وطب الأسنان في تحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أهمية دعم البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للباحثين، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية تخدم المجتمع. ووجه الشكر لجامعة الإسكندرية وكلية طب الأسنان واللجنة المنظمة، متمنيًا للمؤتمر النجاح وللضيوف إقامة طيبة بالإسكندرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عن اعتزازه بتاريخ كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية ومؤتمراتها الدولية التي انطلقت منذ عام 1978، وما حققته من مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن التميز الأكاديمي لا يقتصر على التصنيفات والنشر العلمي، بل يمتد إلى توظيف المعرفة والبحث العلمي في خدمة الإنسان والمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أهمية تطوير منظومة الرعاية الصحية في ضوء رؤية مصر 2030، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أهمية دمج صحة الفم والأسنان ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية والوقائية، كما أكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص، وتطوير التعليم والتدريب المستمر، ودعم الابتكار وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في طب الأسنان، وتوظيف مخرجات البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معتز خميس، عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يمثل فرصة متميزة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات بين المتخصصين، مشيرًا إلى أن برنامجه العلمي يتضمن مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة، التي تستعرض أحدث المستجدات في مجال طب الأسنان، وأوضح أن المحاور العلمية للمؤتمر تشمل تقنيات المسح الرقمي، وتجميل الإطار المحيط بالفم، والمورفولوجيا الطبيعية، والآفاق الجديدة لتجميل الوجه والأسنان، واستخدام تطبيقات الليزر في علاجات زراعة الأسنان، والتطورات الميكانيكية الحيوية في التركيبات المدعومة بالزرعات، وجراحات اللثة.

كما تناقش الجلسات إدارة اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، ودور تقويم الأسنان في العلاج متعدد التخصصات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدامه في طب الأسنان، وبيولوجيا الأنسجة الرخوة في زراعة الأسنان التجميلية، فضلًا عن المقاربات الرقمية في زراعة الأسنان، بدءًا من الزرعة الواحدة وصولًا إلى إعادة التأهيل الكامل للفم.

تضمنت الفعاليات تكريم عدد من الرموز العلمية، ورؤساء الجامعات، والأساتذة، والخبراء في مجال طب الأسنان؛ تقديرًا لعطائهم المستمر وإسهاماتهم البارزة في الارتقاء بالبحث العلمي والمنظومة الطبية.

كما تضمنت الفعاليات إقامة معرض متخصص يضم أحدث التقنيات والأجهزة والمواد المستخدمة في مجال طب الأسنان، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المنتجات والتطبيقات التكنولوجية، والتعرف على الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية.