قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتحليق مكثف للمسيرات

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح اليوم /الأربعاء/، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، تمثل في قصف مدفعي واستهداف عدد من البلدات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر للاحتلال الاسرائيلي على علو منخفض.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري ووادي زبقين في قضاء صور، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تطال مناطق الجنوب.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة برعشيت، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية والتصعيد الميداني في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء بنت جبيل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح على إحراق منازل داخل بلدة حداثا، في اعتداء جديد يستهدف المنازل والممتلكات، ويزيد من حجم الأضرار التي تتعرض لها البلدات الجنوبية.

وفي سياق متصل، سُجّل تحليق كثيف لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء إقليم الخروب، ما أثار حالة من الترقب في المنطقة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وتصاعد الاعتداءات على المناطق الجنوبية.