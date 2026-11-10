المعاملة الحسنة أولاً.. إنهاء تكليف نائب رئيس حي الوراق لتعديه على مواطن

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنهاء تكليف أشرف محمد شحات هريدي من العمل نائباً لرئيس حي الوراق، مع إعادة توزيعه للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.

جاء هذا القرار الحاسم على خلفية ما تم رصده وتداوله بشأن قيام المسؤول بالتعدي اللفظي على صاحب أحد المحال التجارية، وذلك أثناء مباشرة مهام عمله في حملة رسمية لرفع الإشغالات وضبط الشارع بنطاق حي الوراق.

لتؤكد محافظة الجيزة، في توجهاتها على عدم التهاون مع أي تجاوزات من قبل المسؤولين التنفيذيين تجاه المواطنين، مع ضرورة التزام كافة الأجهزة التنفيذية بالمعاملة الحسنة، وتطبيق القانون بكل حزم وشفافية ودون تجاوز، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون كرامتهم.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.