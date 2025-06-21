مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس

أفادت مستشفى رمبام بكيان إسرائيل ، بوجود 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى بعد سقوط صاروخ على حيفا أمس الجمعة.

ووجهت إيران أمس، ضربات صاروخية قوية للاحتلال في صباح الجمعة ما نجم عنها دمارا واسعا فيما شنت ضربات أخرى مساء الجمعة والساعات الأولى من صباح السبت.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة إيرانية تسللت إلى مناطق في إسرائيل، بينما زعم وزير الدفاع الإسرائيلي بقوله: قتلنا سعيد إيزدي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي: قتلنا سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث كان إيزادي هو أكبر مسؤول في الحرس الثوري وكان على علاقة بحماس والجهاد الإسلامي في غزة، وكان يمول ويسلح حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر ، وقد قتل الليلة الماضية في شقة في قم.

خلال ذلك قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ، قبل قليل بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ، خشية تسلل مسيرات.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ، بدوي صفارات الإنذار في الجولان للاشتباه في تسلل مسيرة .

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: بأنهم قصفوا الليلة الماضية مرة أخرى المنشأة النووية في أصفهان.