وزير دفاع الاحتلال يزعم تصفية قائد في الحرس الثوري.. ونجاة منشأة نووية بإيران

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم قتلوا سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

سعيد إيزادي

ذكر كاتس: إيزادي هو أكبر مسؤول في الحرس الثوري وكان على علاقة بحماس والجهاد الإسلامي في غزة ونحن قتلناه.

أضاف كاتس: إيزادي كان يمول ويسلح حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر وقد قتل الليلة الماضية في شقة في قم بعدما بمعلوماتنا موقعه واغتلناه.

يأتي ذلك فيما قالت وكالة أنباء مهر باعتقال 22 شخصا مرتبطين بأجهزة استخبارات إسرائيلية في قم فيما نقلت وكالة أنباء فارس عن نائب محافظ أصفهان قوله بعدم تسجيل إصابات جراء الهجمات التي نفذها الكيان على مناطق في المحافظة.

موقع أصفهان النووي

ذكرت وكالة أنباء فارس عن نائب محافظ أصفهان: موقع أصفهان النووي كان أحد أهداف الهجمات التي رافقها رد الدفاع الجوي و لم نسجل إصابات في هجمات الكيان الصهيوني على مناطق بالمحافظة و معظم أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن أنشطة دفاع جوي وبعضها مرتبط بالهجمات و نطمئن المواطنين بأنه لم يسجل أي تسرب لمواد خطرة في المنطقة ولا داعي للقلق.



وكشفت يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: واشنطن تساعدنا في الدفاع عن أجوائنا بشكل كامل ولسنا متأكدين من أن ذلك يكفي بما يشير إلى ضغط الاحتلال لتدخل أمريكي أقوى.