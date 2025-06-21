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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول روسي كبير: على أمريكا وإسرائيل وإيران الصلاة حتى لا يتطور الصراع عالميًا

مدفيديف
مدفيديف
محمد على

قال المسئول الروسي الكبير والرئيس السابق لروسيا مدفيديف إنه على الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أن يصلّوا حتى لا يتطور الصراع في الشرق الأوسط إلى صراع عالمي، وفق ما ذكرت شبكة “سبوتنيك”.

قنبلة قذرة

وذكر مدفيديف أن أي محاولات محتملة من قبل أوكرانيا لصنع واستخدام "قنبلة قذرة" ستكون استفزازًا خطيرًا وستضطر روسيا للرد عليه بشكل متناسب.

وأضاف أن لدى روسيا ما يكفي من الأسلحة النووية التكتيكية التي يمكن أن تُستخدم للرد على كييف في حال حدوث محاولات استفزاز محتملة باستخدام "قنبلة قذرة".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة نوفوستي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بأنه لا دليل على وجود نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع “سكاي نيوز” عربية، أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية.


وقال بوتين: "أبلغنا إسرائيل مراراً وتكراراً أنه لا يوجد دليل على نوايا إيران المزعومة للحصول على أسلحة نووية".

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتقاء ٤٣٠ شهيدًا وأكثر من ٣٥٠٠ جريح مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران في همجية كبيرة، بينهم عدد من النساء والأطفال منذ بدء العدوان الجمعة قبل الماضي.

كما أفاد وزير الصحة الإيراني بأن الكيان الصهيوني استهدف 3 مستشفيات و6 سيارات إسعاف خلال عدوانه.

مدفيديف مسئول روسي كبير أمريكا وإسرائيل إيران الصلاة صراع عالمي

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