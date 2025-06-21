جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قام بعملية اغتيال جديدة لقائد إيراني آخر وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

بهنام شهرياري

وذكر جيش الاحتلال أنه اغتال بهنام شهرياري القائد بقوة القدس التابعة للحرس الثوري في غارة استهدفته غربي إيران أمس.

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن شهرياري كان مسؤولا عن نقل الأسلحة والصواريخ والمسيرات من إيران إلى أذرعها في الشرق الأوسط.

قائد فيلق فلسطين

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق : "قتلنا سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني حيث كان إيزادي هو أكبر مسؤول في الحرس الثوري وكان على علاقة بحماس والجهاد الإسلامي في غزة وكان يمول ويسلح حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر وقد قتل الليلة الماضية في شقة في قم".