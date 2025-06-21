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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي.. وبيان إيراني بشأن التسرب الإشعاعي بأصفهان

مفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني
محمد على

في استمرار لاستهداف العلماء النوويين أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال عالم نووي إيراني مجددًا ليضاف إلى قائمة العلماء الذين سبق وقتلتهم مع قادة عسكريين في بداية العدوان الصهيوني على إيران الجمعة قبل الماضية أي منذ نحو 9 أيام.

مقتل عالم نووي إيراني

وكشفت وكالة مهر الإيرانية قبل قليل عن مقتل عالم نووي وزوجته بهجوم إسرائيلي وحشي.

يأتي ذلك فيما أعلنت سلطات محافظة أصفهان الإيرانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موقعا نوويا في المحافظة فجر اليوم لم تتسبب في أي تسرب إشعاعي.

جاء ذلك في تصريحات لنائب محافظ أصفهان نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية.

مفاعل نووي إيراني في أصفهان

وأوضح المسؤول أن الهجمات الإسرائيلية شملت مناطق تابعة لمديريات لنجان ومباركة وشهرضا بالإضافة إلى مديرية أصفهان، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لم تُسجل أي خسائر بشرية جراء هذه الاعتداءات.

كما أكد أن أنظمة الدفاع الجوي الإيراني تصدت للهجمات، وأن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، بينما ارتبط بعضها بالهجمات نفسها.

وبخصوص الموقع النووي في أصفهان، والذي يقع على بعد 340 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، طمأن نائب المحافظ المواطنين بأنه "لم يحدث أي تسرب لمواد خطرة"، داعيا السكان إلى تجنب التجمع حول مواقع الحوادث لتسهيل عمليات الإغاثة وإدارة الأزمات.

يذكر أن هذه الهجمات تأتي في إطار التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، حيث تستهدف إسرائيل بشكل متكرر المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية منذ الـ13 من يونيو الجاري، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتقوم بالرد على أي اعتداءات.

أخبارالعالم العلماء النوويين استهداف العلماء النوويين الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عالم نووي إيراني مقتل عالم نووي وزوجته

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