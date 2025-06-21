قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مران الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية.. صور
وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
مدينة إيميت ..اكتشاف أثري جديد بتل الفرعون في الشرقية
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المحيطة بالعقارين المنهارين بحدائق القبة
رئيس الوزراء: مع بداية يوليو سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز تضخ الغاز في الشبكة القومية
اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين
متحدث الاحتلال: قتلنا قادة كبار بطهران.. والتايمز: الإسرائيليون يحثون أمريكا على ضرب إيران
بالتعاون مع الشباب والرياضة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية| صور
منظومة تسويق جديدة.. مصر فى طريقها لاستعادة بريق القطن عالميًا | فيديو
وزير العمل يسلم شهادات لأوائل دورات التدريب المهني بكفر الشيخ.. صور
مدبولي: ملتزمون بحقوق الشركاء الأجانب.. وإنتاج جديد مرتقب من حقول شل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: انضمام أمريكا لإسرائيل في ضرب إيران أمر خطير على الكل

عراقجي
عراقجي
محمد على

قال وزير  الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال حضوره مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية في اسطنبول بتركيا، إن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجماتها على إيران سيكون أمرا مؤسفًا وخطيرًا على الجميع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر عراقجي: "لقد نجحت الدبلوماسية في الماضي وستنجح في المستقبل لكن يجب وقف العدوان حتى نتمكن من العودة إلى الدبلوماسية"، مشددًا على عدم التفاوض في ظل العدوان الإسرائيلي.

وأردف عراقجي: "مستعدون لحل تفاوضي كما في عام 2015 لكن إسرائيل تعارض الدبلوماسية بشكل علني".

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر تركية إنه بناء على طلب إيران سيتم عقد جلسة خاصة بمشاركة جميع الأعضاء في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول.

وتستضيف إسطنبول  اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متحوّل".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إنه" في ظل رئاسة بلاده الدورية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي ستواصل تركيا رفع صوت العالم الإسلامي ومنح الأولوية لإرساء العدالة العالمية والوقوف بحزم في وجه الظلم".

وأكد فيدان: "إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمتها جارتنا إيران والمشكلة تتعلق بإسرائيل وليس بفلسطين أو لبنان أو سوريا أو اليمن أو إيران".

وفي إطار الحرب، ذكرت وكالة إيسنا الإيرانية أن الكيان الصهيوني استهدف أحد المراكز العسكرية في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد وإن الهجوم الإسرائيل نفذ اليوم وأدى إلى تصاعد الدخان إثر إصابة القذيفة أحد المراكز العسكرية.

كما قالت وكالة تسنيم عن مساعد المدعي العام في محافظة يزد بإيران أنه تم إلقاء القبض على جاسوس أجنبي لجهاز الموساد وإن الجاسوس زود الموساد بمعلومات عن مواقع بينها مواقع أنظمة دفاع جوي.

عراقجي انضمام أمريكا لإسرائيل أمر خطير على الكل موساد القبض على جاسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير غضب جماهير الأهلي بتعليق ساخر .. ماذا قال ؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

ترشيحاتنا

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السادات

وزير العمل في كفر الشيخ

وزير العمل: دورات مجانية لتعليم ممرضات كفر الشيخ اللغة الألمانية.. صور

محافظة القليوبية

انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بالصور

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

ورانا إيه.. طفلة تفاجئ نانسي عجرم في حفل بيروت

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

طلعت الأولى

أغلى هدية.. أب يهدي بنته عمرة عشان طلعت الأولى بالغربية

ايمان عبد اللطيف

استعدوا للأسوأ .. سر التحذير من صيف 2025

إيمان عبد اللطيف

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد