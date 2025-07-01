صحة غزة: استقبلنا 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة ، أن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56,647 شهيدا و134,105 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.



وذكرت مصادر في مستشفيات غزة ، أن 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.



من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأبحث ملفي غزة وإيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاثنين المقبل بالبيت الأبيض.

لفت ترامب إلى أن نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في إيران.