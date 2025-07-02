إيران تكشف عن أضرار فادحة في فوردو النووي.. وتصريحات أمريكية متضاربة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن تعرض موقع فوردو النووي لأضرار جسيمة وفادحة أثناء القصف الأمريكي الأخير، ولا أحد يعلم بالضبط ما الذي حدث في فوردو، إلا أن المتداول حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة وفقًا لما جاء علي موقع سكاي نيوز.



كشف عراقجي أن منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإيرانية تجري حاليًا تقييمًا وتقديرًا للأضرار التي لحقت بموقع فوردو النووي، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير مفصل بهذا الشأن إلى الحكومة الإيرانية، ويأتي هذا التقييم في أعقاب تصريحات سابقة حول تعرض المنشأة لأضرار جسيمة.

كشفت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، أن معلومات استخباراتية سرية جديدة تُشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون قد تضرر بشكل أقل مما أُعلن عنه سابقًا بعد الضربات الأمريكية.

ووفقًا للمصادر، فقد رُصدت اتصالات إيرانية تُقلل من حجم الأضرار الناجمة عن تلك الضربات، وتأتي هذه التقارير لتُلقي بظلال من الشك على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في وقت سابق أن الضربات محت بشكل كامل وكلي البرنامج النووي الإيراني.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أقروا بأن الأمر سيستغرق وقتًا لتقييم الأضرار بشكل كامل، لكن هذه المعلومات الجديدة تُشير إلى أن التقييم النهائي قد لا يتطابق مع التصريحات الأولية.

