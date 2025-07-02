إلغاء رحلات جوية في مطارات باريس بسبب إضراب مراقبي الحركة

أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية، أمس الثلاثاء، إلغاء رحلات جوية في مطارات باريس، وفق ما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.

بالإضافة إلى إلغاء رحلات جوية في مطارات باريس لعدة مدن فرنسية أخرى، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني، "بسبب الاضطرابات الاجتماعية، من المتوقع إلغاء رحلات جوية في مطارات نيس، وباسيا، وكالفي، وليون، ومرسيليا، ومونبلييه، وأجاكسيو، وفيجاري، وباريس-شارل ديجول، وباريس-أورلي، وبوفيه".

وأوضحت المديرية، أن إلغاء الرحلات الجوية سيبدأ يوم الخميس 3 يوليو، وهو أول أيام إضراب مراقبي الحركة الجوية.

