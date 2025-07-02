457 زلزالًا قرب جزر توكارا.. اليابان تواجه واحدة من أعنف موجات الزلازل هذا العام

وقع أكثر من 450 زلزالًا وقع بالقرب من جزر توكارا اليابانية خلال الأسبوع الماضي في واحدة من أكبر موجات الزلازل في تلك المنطقة.



ضرب حوالي 457 زلزالًا قبالة جزر توكارا جنوب اليابان منذ 25 يونيو، وفقًا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي جمعتها وكالة ريا نوفوستي.

ضربت الزلازل في الغالب بالقرب من مجموعة الجزر المعروفة باسم قرية توشيما، وكذلك بالقرب من جزر أمامي.

تراوحت شدة الزلازل بين درجتين وخمس درجات، وتراوح عمق مراكزها بين 10 و30 كيلومترًا (حوالي 6-18 ميلًا).

ضرب أقوى زلزال (بقوة 5 درجات) جزر توكارا صباح الأربعاء، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

لم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي، ولم تقع أي إصابات أو أضرار.