المستشار الألماني: لن نكون طرفًا في الحرب الروسية الأوكرانية

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء إن برلين لن تكون طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه يسعى جاهدا لوقفها.

وقال المستشار الألماني إن تدريب الجنود الأوكرانيين على صواريخ "توروس" سيستغرق 6 أشهر، مضيفا أن تسليم أوكرانيا صواريخ "توروس" خيار مطروح.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة وقف بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وسط مخاوف من انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، حسبما صرح مسؤولون أمس الثلاثاء، مما يمثل انتكاسة للبلاد في محاولتها صد الهجمات المتصاعدة من روسيا.

وُعِدت أوكرانيا سابقًا بذخائر معينة في عهد إدارة بايدن لدعم دفاعاتها خلال الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات. يعكس هذا التوقف مجموعة جديدة من الأولويات في عهد الرئيس دونالد ترامب، وجاء بعد أن فحص مسؤولو وزارة الدفاع المخزونات الأمريكية الحالية وأثاروا مخاوفهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان: "اتُخذ هذا القرار لوضع مصالح أمريكا في المقام الأول بعد مراجعة الدعم العسكري الذي تقدمه بلادنا ومساعداتها لدول أخرى حول العالم".