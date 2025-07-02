شاهدتها عن قرب.. ترامب يطالب بوقف صحفية شككت في جنس زوجة ماكرون

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تحقيق صحفية أمريكية حول بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي وإنها كانت في الأصل ذكرًا.

وأوضحت الصحفية الأمريكية كانديس أوينز خلال حلقة على قناتها في "يوتيوب" أن ترامب قال لها: "أتعلمين، لقد رأيتها عن قرب، وهي تبدو لي كامرأة.. لقد تناولت العشاء معها على قمة برج إيفل".

وأشارت أوينز إلى محاولتها إقناع ترامب بأن بريجيت ماكرون لديها طبيب متخصص في عمليات التحول الجنسي وتغيير المظهر ليكون أكثر أنوثة، قائلة: "تحدثت عن هذا مع رئيس الولايات المتحدة، يا له من جنون! لكنني أردت فقط أن أوصل له الحقيقة".

وفي يناير الماضي، وعدت أوينز بنشر أدلة تثبت أن زوجة ماكرون "ولدت ذكرا، وتعرضت لملاحقة قانونية من محامي العائلة الرئاسية الفرنسية.

كانت أوينز قد وجهت سلسلة من الأسئلة لماكرون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، طالبة منه الإجابة عليها قبل نشر تحقيقها.

وتساءلت من خلال تحقيقها عن سبب عدم وجود صور أو شهادات من شباب بريجيت، خاصة أن ماكرون (15 عاما آنذاك) ارتبط بمعلمته (39 عاما) التي كانت متزوجة حينها وطالبت من المقربين لماكرون آنذاك بنشر صور لبريجيت.