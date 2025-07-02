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أخبار العالم

تركي آل الشيخ: تمديد دراسة تنظيم القطاع العقاري لمدة 90 يومًا

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
منار نور

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عن صدور توجيه من ولي العهد بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في القطاع العقاري.

وكتب آل الشيخ: "حرصًا على استكمال الإجراءات النظامية.. سمو ⁧‫#ولي_العهد‬⁩ يوجّه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال جميع المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري".

ويأتي هذا التوجيه في إطار السعي إلى وضع آلية عادلة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف في السوق العقارية بما يحقق الاستقرار ويعزز الثقة.

تركي ال الشيخ ولي العهد السعودي الاجراءات النظامية

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