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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: ياسين بونو أحسن حارس عربي ومن أفضل حراس العالم

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ أداء الحارس ياسين بونو حارس مرمي الهلال السعودي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"احسن حارس عربي و من افضل حراس العالم ياسين بونو ".

كان عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في مصر، قد وجَّه رسالة تهنئة إلى الحارس المغربي ياسين بونو، بعد تألقه مع نادي الهلال السعودي وقيادته الفريق للتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":
"مليون مبروك للهلال السعودي، ومليون مبروك لأخويا وصاحبي وحبيبي ياسين بونو، مبروك التألق وربنا يكرمك في اللي جاي إن شاء الله."

في سياق متصل، نفى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صحة ما تم تداوله بشأن حديث دار بينه وبين الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا في كأس العالم للأندية.

ونشر هالاند عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" صورة من موقع "سبورت بايبل" البريطاني، الذي تناول الخبر، وعلّق عليها بكلمتين فقط:"غير حقيقي".

الغندور الاهلي الزمالك

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