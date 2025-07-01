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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يشارك بديلًا في مواجهة مانشستر سيتي والهلال بكأس العالم للأندية

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

شهدت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الهلال السعودي مشاركة النجم المصري عمر مرموش كبديل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مرموش يدخل بديلاً في الدقيقة 91


 

دخل عمر مرموش، المحترف المصري في صفوف مانشستر سيتي، إلى أرضية الملعب في الدقيقة 91 من اللقاء، مع انطلاق الشوط الإضافي الأول، كبديل للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، وذلك في محاولة لتعزيز الخط الهجومي للفريق الإنجليزي خلال الأشواط الإضافية من المواجهة المثيرة.

تشكيل الهلال السعودي في اللقاء

دخل الهلال السعودي المباراة بتشكيلة قوية ضمت عددًا من النجوم البارزين، وجاءت على النحو التالي:


 

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، رينان لودي، متعب الحربي
  • خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، محمد كنو
  • خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو

تشكيل مانشستر سيتي في المباراة

في المقابل، دفع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بتشكيلة مميزة ضمت مزيجًا من اللاعبين الشباب والنجوم، وجاءت كالتالي:


 

  • حراسة المرمى: إيدرسون
  • خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيت نوري
  • خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا
  • خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

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