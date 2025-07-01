بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت

نفى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صحة ما تم تداوله بشأن حديث دار بينه وبين الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا في كأس العالم للأندية.

ونشر هالاند عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" صورة من موقع "سبورت بايبل" البريطاني، والذي تناول الخبر، وعلّق عليها بكلمتين فقط:"غير حقيقي".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد زعمت أن هالاند أبدى إعجابه بأداء بونو خلال اللقاء، وطلب منه الانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن اللاعب النرويجي حرص على نفي تلك الشائعات سريعًا، مؤكدًا عدم صحتها.