المواجهة تشتعل.. هالاند يدرك التعادل أمام الهلال في كأس العالم للأندية

أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الهلال السعودي، خلال الدقيقة 55 من المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب “كامبينج وورلد” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف هالاند ليمنح مانشستر سيتي التعادل بنتيجة 2-2، بعد أن كان الهلال متقدمًا، مما أشعل أجواء اللقاء ورفع من حدة المنافسة بين بطل أوروبا وبطل آسيا.



تشكيل الهلال السعودي في مواجهة مانشستر سيتي

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل قوي ضم مجموعة من أبرز نجومه، وجاء التشكيل على النحو التالي:





حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، رينان لودي، متعب الحربي

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو







الهلال بدأ اللقاء بشكل هجومي، ونجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول، ما وضع السيتي تحت ضغط كبير قبل أن يتمكن من العودة.



تشكيل مانشستر سيتي أمام الهلال

أما فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، فخاض اللقاء بتشكيل مميز شهد مشاركة بعض الوجوه الجديدة إلى جانب النجوم الأساسيين، وجاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيت نوري

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند





ويُنتظر أن تستمر الإثارة في الوقت المتبقي من الشوط الثاني، حيث يسعى كل فريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة العالمية



