الهلال السعودي يواصل كتابة التاريخ في مونديال الأندية 2025| تفاصيل

يواصل نادي الهلال السعودي تقديم عروضه الاستثنائية في كأس العالم للأندية 2025، بعدما نجح في حجز مقعده في ربع النهائي عقب سلسلة من النتائج البارزة أمام كبار أندية العالم، في مسيرة تاريخية تعكس تطور الكرة السعودية على الساحة العالمية.

صدام قوي في ربع النهائي أمام وصيف النسخة الماضية

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، وصيف نسخة 2023، في دور ربع النهائي، حيث تحمل المباراة طابعًا لاتينيًا مشوقًا، وتمثل اختبارًا حقيقيًا للأندية السعودية أمام أحد عمالقة أمريكا الجنوبية، ويطمح الهلال إلى مواصلة مفاجآته والتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

الطريق المحتمل نحو النهائي.. صدامات أوروبية قادمة

في حال نجح الهلال في تجاوز فلومينينسي، سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، في صراع كبير بين عملاقين يتشاركان اللون الأزرق والطموح نحو بلوغ نهائي الحلم.

المباراة النهائية

أما المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو 2025، فقد تشهد مواجهة تاريخية مع أحد عمالقة أوروبا مثل: ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بروسيا دورتموند، أو ممثل قارة أمريكا الشمالية مونتيري المكسيكي.

نتائج الهلال في مونديال الأندية 2025

دور المجموعات (المجموعة الثانية):

الهلال 1-1 ريال مدريد

الهلال 0-0 ريد بول سالزبورج

الهلال 2-0 باتشوكا

أنهى الهلال دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد المتصدر بـ7 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

دور الـ16: الهلال 4-3 مانشستر سيتي

في واحدة من أبرز مباريات البطولة، تمكن الهلال من إقصاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

تألق في اللقاء كل من:

ماركوس ليوناردو (هدفان)

مالكوم (هدف)

كاليدو كوليبالي (هدف)

الهلال يسطر فصلاً جديدًا في تاريخه الدولي

مشوار الهلال حتى الآن يعكس قدراته الفنية والبدنية العالية، فضلاً عن الطموح الكبير للفريق والجهاز الفني بقيادة المدرب الذي يسعى لصناعة تاريخ جديد في الكرة الآسيوية والعربية. وبات الهلال يمثل حلمًا لكل مشجع سعودي وعربي يتوق لرؤية فريقٍ عربي على منصة التتويج في أكبر بطولة للأندية في العالم.