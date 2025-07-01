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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

"السيدة ذات الخواتم".. شاهد صامت على كارثة فيزوف المدمرة| إيه الحكاية؟

"السيدة ذات الخواتم".. شاهد صامت على كارثة فيزوف المدمّرة| إيه الحكاية؟
"السيدة ذات الخواتم".. شاهد صامت على كارثة فيزوف المدمّرة| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

تُعد "السيدة ذات الخواتم" واحدة من أكثر الاكتشافات إثارة في مدينة هيركولانيوم الرومانية القديمة، والتي طمرها ثوران جبل فيزوف الكارثي عام 79 ميلاديًا، وكما هو حال جارتها الأشهر بومبي، فقد حُفظت هيركولانيوم تحت طبقات سميكة من المواد البركانية، مما وفر للعلماء نافذة فريدة للتعرف على تفاصيل الحياة اليومية والموت المفاجئ في الإمبراطورية الرومانية، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة (greekreporter).

من هي "السيدة ذات الخواتم"؟

عُثر على بقايا "السيدة ذات الخواتم" عام 1982، أثناء الحفريات الأثرية التي كشفت عن هياكل عظمية لحوالي 300 شخص على طول الواجهة البحرية للمدينة، تم تسميتها بهذا اللقب نظرًا لكمية الخواتم الذهبية والمجوهرات التي كانت لا تزال تزيّن جسدها عند اكتشافها، مما يُشير إلى أنها كانت امرأة ذات مكانة اجتماعية مرموقة، ربما من النخبة الرومانية الثرية.

مأوى تحوّل إلى فخ قاتل

في لحظة الكارثة، سعى سكان هيركولانيوم إلى الاحتماء في المراكب الحجرية على الشاطئ، على أمل النجاة من الثوران، لكنهم واجهوا تدفقات بركانية فتاتية بلغت حرارتها نحو 500 درجة مئوية، ما أدى إلى موتهم على الفور واحتراق أجسادهم بشكل شبه كامل، وعلى عكس بومبي، حيث دفن الرماد الجثث وحافظ على ملامحها، فإن ضحايا هيركولانيوم تعرضوا لحرارة شديدة أدت إلى تفحم المواد العضوية، تاركة وراءها هياكل عظمية محترقة.

محاولات نجاة أم تشبث بالمكانة؟

وبحسب موقع صحيفة (greekreporter ) فقد تكون "السيدة ذات الخواتم" قد حاولت الفرار بثروتها، أو اعتقدت بإمكانية النجاة، حيث رأى بعض علماء الآثار أن مجوهراتها دليلاً على الرغبة في الحفاظ على المقتنيات الثمينة، أو قد تكون مجرد تمسك رمزي بمظاهر المكانة الاجتماعية حتى في لحظات النهاية.

ماذا تقول عظامها؟

بناءً على تحليل هيكلها العظمي، يُقدر أن عمرها وقت الوفاة كان بين 45 و50 عامًا، ورغم وجود دلائل على التهاب مفاصل بسيط مرتبط بمنتصف العمر، فإنها كانت تتمتع بصحة جيدة نسبيًا، هذا يعزز من الصورة العامة عن نمط الحياة الذي عاشته، والذي اتسم بالراحة والوفرة.

انعكاس للحياة الرومانية الطبقية

تُقدم قصة هذه السيدة لمحةً نادرة عن سلوك الطبقات العليا في لحظات الأزمة، فحتى وسط الفوضى والموت، ظلت الزينة والمجوهرات حاضرة، شاهدة على براعة الحرفيين الرومان، وعلى البعد الرمزي العميق للذهب والمكانة في المجتمع الروماني.

هيركولانيوم.. مدينة ثرية أقل شهرة من بومبي

كانت هيركولانيوم مدينة مزدهرة تقع على طول خليج نابولي، أقل شهرة من بومبي، لكنها لا تقل أهمية منها من الناحية الأثرية، وتُظهر المكتشفات فيها من (منازل فاخرة، وكتب، وأدوات) تفاصيل دقيقة عن الحياة الرومانية.

ومن أبرز الاكتشافات الحديثة في هيركولانيوم، مخطوطة يونانية قديمة تضررت أثناء الكارثة، نجح فريق من الطلاب المدعومين بالذكاء الاصطناعي في فك رموز أكثر من 2000 حرف منها، مما يعكس التقدم المتسارع في توظيف التكنولوجيا لخدمة علم الآثار.

السيدة ذات الخواتم الخواتم مدينة هيركولانيوم مدينة هيركولانيوم الرومانية القديمة مدينة هيركولانيوم الرومانية الإمبراطورية الرومانية

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