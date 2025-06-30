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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

احذر الصراصير في المنزل.. تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض

احذر الصراصير في المنزل.. تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض
احذر الصراصير في المنزل.. تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض
ولاء خنيزي

وجود الصراصير في المنازل يمثل تهديدًا صحيًا خطيرًا، فهذه الكائنات الصغيرة قد تكون السبب وراء مشاكل تنفسية وهضمية خطيرة، نظرًا لما تحمله من بكتيريا ومسببات للحساسية. 

ووفقًا لما نشره موقع (times now)، فإن الصراصير تُعد من أخطر مصادر التلوث البيئي المنزلي، دون أن يشعر بها السكان مباشرة، وهو ما سنرصده خلال السطور التالية:

لماذا تُعد الصراصير خطيرة؟

يربط معظم الناس بين الصراصير وسوء النظافة، لكنها ليست مجرد كائنات مزعجة تهاجم الطعام، بل إن لعابها، وبرازها، وأجزاء أجسامها تحتوي على بروتينات قد تُثير الحساسية والربو، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

والمشكلة الأكبر أن هذه المواد لا تظل في أماكن اختباء الصراصير فقط، بل تنتقل عبر الهواء، وتستقر على المفروشات، مما يزيد من فرص الإصابة بمشاكل صحية دون وعي بسبب استنشاقها أو ملامستها.

أمراض تنقلها الصراصير

الصراصير ليست مجرد مصدر للحساسية، بل تنقل مجموعة من الأمراض الخطيرة، منها:

السالمونيلا

وهي بكتيريا تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد تؤدي إلى حمى التيفويد.

الإشريكية القولونية (E. Coli)

تُعد من أبرز مسببات التسمم الغذائي، وقد تكون أعراضها مهددة للحياة.

الربو

تتفاقم نوباته بسبب مكونات جسد الصراصير، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وصفير بالصدر، وضيق متكرر.

علامات التحذير من وجود الصراصير

في بعض الأحيان، لا تظهر الصراصير بشكل مباشر، لكن الجسم يبدأ في إرسال إشارات تحذيرية. ومن بين العلامات التي قد تشير إلى تلوث المنزل بالصراصير:

  • نوبات حمى مفاجئة
  • الغثيان أو القيء المتكرر دون سبب واضح
  • زيادة أعراض الحساسية أو الربو

وتُعد المطابخ والزوايا المظلمة والرطبة بيئة مثالية لاختبائها، ما يجعل من الضروري التحرك قبل ظهورها علنًا.

خطوات الوقاية من الصراصير

للوقاية من انتشار الصراصير في المنزل، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

  •  اغلاق الشقوق والزوايا بانتظام وسدّ أي فتحات قد تستخدمها الصراصير كمخابئ.
  •  تغطية الطعام جيدًا وعدم تركه مكشوفًا خصوصًا خلال الليل.
  • استخدام سلة قمامة محكمة الإغلاق لتفادي جذب الحشرات.
  • عدم ترك الأطباق المتسخة في الحوض لفترات طويلة.
  • تنظيف الأرضيات والمطبخ يوميًا لإزالة أي بقايا طعام.

اتخاذ التدابير الوقائية

الصراصير ناقل صامت للأمراض ومسبب غير مرئي لمشاكل الحساسية والربو ولذلك فإن الاهتمام بالنظافة الدورية واتخاذ تدابير وقائية صارمة يُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأسرة وسلامة المنزل.

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