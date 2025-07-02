أحمد بلال: الهلال لا يُقارن بالأهلي.. وبيع وسام أبوعلي بـ10 ملايين دولار «منطقي»

أكد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الهلال السعودي يضم لاعبين جيدين، وقد تم بناء الفريق بشكل مميز، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية تختلف تمامًا عن تجارب سابقة، مثل تجربة قطر في استقطاب لاعبين عالميين.

وأوضح أن هناك مرحلة قادمة لا بد أن تشهد وقف الإنفاق الباذخ على جلب لاعبين أجانب بأرقام مالية ضخمة، خاصةً أن منافسات الهلال تقتصر على الدوري السعودي وبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال "بلال"، خلال ظهوره في برنامج "بلس 90" المُذاع عبر قناة النهار الفضائية: "القيمة السوقية لنادي الهلال السعودي تتفوق على بعض أندية أوروبا حاليًا، وبالتأكيد ستأتي مرحلة يتم فيها ترشيد هذا الإنفاق. لذا، لا توجد أي مقارنة بين الأهلي والهلال".

وأضاف: "الأهلي يجاهد لإبرام صفقات مناسبة وفقًا لميزانية النادي. القيمة السوقية للأهلي تتراوح بين 44 و48 مليون دولار، وبالتالي من المنطقي أنه إذا تلقى عرضًا جيدًا لوسام أبوعلي مقابل 10 ملايين دولار، فسيتم قبوله، وهو مبلغ لا يعادل راتب لاعب أجنبي في الهلال".

وتابع: "الأهلي يسعى جاهدًا للبقاء متربعًا على عرش البطولات محليًا وإفريقيًا، والعودة للمشاركة في المحافل العالمية. لذا، فالمقارنة بين الأهلي والهلال غير منطقية على الإطلاق".

وأردف: "النادي الأهلي يعمل على تحقيق البطولات، لكنه أيضًا يراعي الجانب المالي في ما يخص عروض وسام أبوعلي. فهل من المنطقي تعويضه ماليًا؟ النادي يدفع أرقامًا لا تستطيع معظم فرق الدوري المصري مجاراتها. وعندما يطلب الأهلي ضم أي لاعب من فرق الدوري، يتم وضع رقم تعجيزي يصل إلى 50 مليون جنيه".

وأوضح: "بيع وسام أبوعلي مقابل 4 ملايين دولار مرفوض تمامًا، فالأهلي يمتلك مهاجمًا جيدًا، كما تعاقد مع لاعبين بأرقام مرتفعة. لكن إذا وصل العرض إلى 10 ملايين دولار، فقد تتم الموافقة، مع تعويضه بلاعبين آخرين لتدعيم الهجوم".

وأضاف: "التمسك بمحمد مجدي أفشة وحسين الشحات قرار طبيعي وصائب، ويُظهر رغبة اللاعب الحقيقية، خاصةً إذا شعر بأن فرص مشاركته الأساسية باتت محدودة. ومن الممكن أن يشارك حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، فهو قادر على أداء هذا الدور".

واختتم بلال تصريحاته قائلًا: "أرى أن هناك أزمة في الأهلي تتعلق بالمالي أليو ديانج، في ظل وفرة اللاعبين في وسط الملعب. أما محمد شريف، فهو يرغب في العودة إلى الأهلي وينتظر الضوء الأخضر من النادي، وقد تحدثتُ معه منذ أسبوعين، وأخبرته أن عليه التنافس من أجل المشاركة. وردّ عليّ مؤكدًا أنه جاهز للعودة إلى الأهلي بأي شكل".