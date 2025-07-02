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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

استقبال رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث
استقبال رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث
محمد سمير

استقبل وفد من وزارة الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وذلك بمطار القاهرة الدولي، خلال زيارته إلى مصر لحضور منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

وتأتي زيارة رئيس الاتحاد الدولي في إطار دعمه للبطولة التي تنظمها مصر تحت إشراف الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تُعد البطولة إحدى أبرز البطولات الدولية في أجندة الاتحاد الدولي، وتشهد مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

وعقب وصوله، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، مؤكداً أن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي العالمي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بفضل البنية التحتية الرياضية المتميزة والدعم الكبير من القيادة السياسية.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الاتحاد الدولي عدداً من فعاليات البطولة، إلى جانب عقد اجتماعات رسمية مع مسؤولي الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومسؤولي الرياضة في مصر، لمتابعة سير التنظيم والوقوف على الترتيبات الخاصة بإقامة المنافسات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وتُعد هذه البطولة محطة مهمة في روزنامة الخماسي الحديث، وتُقام في أجواء تنافسية قوية وسط اهتمام إعلامي ورياضي كبير، ويُعول عليها في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وزارة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث مطار القاهرة الدولي بطولة العالم للخماسي الحديث

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